La burocrazia digitale difensiva ti guarda

FrancescoPonzin : RT @MassimoFamularo: Forse perché la burocrazia dovrebbe adeguarsi alla società e al mercato e non viceversa? Perché grazie alla tecnologia… - MassimoFamularo : Forse perché la burocrazia dovrebbe adeguarsi alla società e al mercato e non viceversa? Perché grazie alla tecnolo… - EstateMartino : @stefanoepifani @unoenessunoe @Flavio37167749 La sostenibilità digitale? Ma se voi a Roma la rifiutate perché signi… - alicelafenice : La #burocrazia digitale degli enti pubblici è allucinante. Scarica collegati a 1000 link stampa digitalizza invia r… - lmrasia : RT @pierangelo1982: l’italia digitale della burocrazia fiscale, pagamento con bancomat al supermercato di 43 euro, 3 scontrini, così suddi… -

Ultime Notizie dalla rete : burocrazia digitale

AlbengaCorsara News

Dai prossimi giorni, alcuni servizi del Comune saranno fruibili direttamente sul proprio smartphone. Il sindaco: “Semplifichiamo la vita ai cittadini, risparmiando un po’ di burocrazia” ...Niente più file alle poste per pagare le multe o agli sportelli degli uffici per richiedere una autorizzazione edilizia: in Emilia-Romagna entro la fine ...