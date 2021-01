Juventus, l’ultima pazza idea è Quagliarella… (Di martedì 5 gennaio 2021) Professionista vero e bomber senza età. Fabio Quagliarella è una garanzia e potrebbe essere il prescelto per andare a rinforzare il reparto offensivo... della Juventus. Sarebbe questa l'ultima bomba di mercato che riguarda la Vecchia Signora e che spaventa l'ambiente della Sampdoria. Il bomber blucerchiato è l'ultima pazza idea del club di Torino a caccia di un rinforzo per il reparto avanzato.Juventus: Quagliarella piacecaption id="attachment 1063791" align="alignnone" width="766" Quagliarella (getty images)/captionQuella che sembra a tutti gli effetti una bomba di mercato potrebbe stravolgere i piani di diversi club italiani, la Sampdoria in primis che si troverebbe senza centravanti a metà stagione. A riportare del forte interesse della Juventus per Quagliarella è Il Secolo XIX, quotidiano molto ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) Professionista vero e bomber senza età. Fabio Quagliarella è una garanzia e potrebbe essere il prescelto per andare a rinforzare il reparto offensivo... della. Sarebbe questa l'ultima bomba di mercato che riguarda la Vecchia Signora e che spaventa l'ambiente della Sampdoria. Il bomber blucerchiato è l'ultimadel club di Torino a caccia di un rinforzo per il reparto avanzato.: Quagliarella piacecaption id="attachment 1063791" align="alignnone" width="766" Quagliarella (getty images)/captionQuella che sembra a tutti gli effetti una bomba di mercato potrebbe stravolgere i piani di diversi club italiani, la Sampdoria in primis che si troverebbe senza centravanti a metà stagione. A riportare del forte interesse dellaper Quagliarella è Il Secolo XIX, quotidiano molto ...

ItaSportPress : Juventus, l'ultima pazza idea è Quagliarella... - - 77Gobbo : RT @FabDellaValle: Su 20 gare stagionali, #Demiral in 9 era indisponibile (8 infortunio e 1 squalifica), nelle restanti 11 è stato 7 volte… - Juv_Inside : RT @FabDellaValle: Su 20 gare stagionali, #Demiral in 9 era indisponibile (8 infortunio e 1 squalifica), nelle restanti 11 è stato 7 volte… - infoitsport : Domani sfida cruciale con il Milan per lo scudetto, l’ultima chiamata per la Juventus - infoitsport : Calciomercato Juventus, esperienza per l’attacco: l’ultima idea bianconera -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’ultima SNAI – Serie A: Milan-Juventus, fiducia a PirloInter a bassa quota sulla Samp Fortune Italia