Jennifer Lopez si strucca in un video su Instagram e si svela al naturale (Di martedì 5 gennaio 2021) La star Jennifer Lopez ha pubblicato un video su Instagram in cui si è struccata in diretta e si è mostrata al naturale, rimuovendo il make-up con la sua nuova linea cosmetica JLo Beauty. In un video su Instagram, la popstar e attrice Jennifer Lopez ha festeggiato il nuovo anno mostrandosi al naturale. In diretta ha cancellato ogni traccia di make-up, svelando alcuni trucchi di bellezza e la sua nuova linea cosmetica, JLo Beauty. Jennifer Lopez si è mostrata in tutta la sua bellezza, con indosso solo una vestaglietta di seta color oro e niente trucco. Il motivo di questo video è semplice: la nota cantante non voleva soltanto mostrarsi ...

