Come partecipare a Caduta Libera 2021 | condotto da Gerry Scotti sulle reti Mediaset

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 5 gennaio 2021)è il quiz show disu Canale 5. Prodotto dain collaborazione con Endemol, il programma è molto apprezzato dal pubblico.concorrente? Ecco i requisiti richiesti econtattare il programma.: requisiti Peral programma, è importante rispettare i seguenti requisiti. Non superare i 100 chili di peso; Non avere problemi al cuore o di schiena; Avere dai 18 ai 55 anni; Non indossare scarpe con i tacchi; Essere appassionati di enigmistica. Non si può mentire, perché questi requisiti verranno verificati durante i provini.: contatti e ...