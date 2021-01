Cassano e Adani esaltato l’irpino Parisi: “E’ un giocatore dal grande futuro” (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Fabiano Parisi, continua a far parlare di sè, nonostante il salto di categoria in Serie B in meno di due anni. Il terzino nativo di Serino è diventato uno dei punti di forza dell’Empoli di Alessio Dionisi. Fin qui, l’ex Avellino e Benevento, ha collezionato undici presenze (tra campionato e Coppa Italia) con la casacca della compagine toscana. Attestati di elogio sono arrivati da due santoni del calcio italiano, Antonio Cassano e Lele Adani. Nel corso della consueta diretta sulla piattaforma Twitch di BoboTv l’ex attaccante barese ha speso parole al miele per Parisi: “Ho visto la partita dell’Empoli con il Cosenza mi ha sorpreso un ragazzo – dice Cassano – Ho detto a Lele che c’era un ragazzo in campo, un 2000, terzino sinistro dell’Empoli. Segnati questo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Fabiano, continua a far parlare di sè, nonostante il salto di categoria in Serie B in meno di due anni. Il terzino nativo di Serino è diventato uno dei punti di forza dell’Empoli di Alessio Dionisi. Fin qui, l’ex Avellino e Benevento, ha collezionato undici presenze (tra campionato e Coppa Italia) con la casacca della compagine toscana. Attestati di elogio sono arrivati da due santoni del calcio italiano, Antonioe Lele. Nel corso della consueta diretta sulla piattaforma Twitch di BoboTv l’ex attaccante barese ha speso parole al miele per: “Ho visto la partita dell’Empoli con il Cosenza mi ha sorpreso un ragazzo – dice– Ho detto a Lele che c’era un ragazzo in campo, un 2000, terzino sinistro dell’Empoli. Segnati questo ...

