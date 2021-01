Cagliari, il d.s. Carta svela il futuro di Pavoletti (Di martedì 5 gennaio 2021) Pierluigi Carta ha parlato delle voci di calciomercato su Leonardo Pavoletti Tanti nomi per il calciomercato Juventus. Uno di questi è Leonardo Pavoletti, centravanti di proprietà del Cagliari. Pierluigi Carta, direttore sportivo dei rossoblù, ha risposto in maniera sibillina sul futuro dell’attaccante. IL COMMENTO – «Nessuna offerta, non è in uscita» le parole del dirigente del club sardo ai microfoni di Sportitalia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Pierluigiha parlato delle voci di calciomercato su LeonardoTanti nomi per il calciomercato Juventus. Uno di questi è Leonardo, centravanti di proprietà del. Pierluigi, direttore sportivo dei rossoblù, ha risposto in maniera sibillina suldell’attaccante. IL COMMENTO – «Nessuna offerta, non è in uscita» le parole del dirigente del club sardo ai microfoni di Sportitalia. Leggi su Calcionews24.com

Cagliari_1920 : Carta su Pavoletti: «Vi dico come stanno le cose» - Lel_happy2021 : RT @cagliariturismo: ??? Fino al 10 gennaio il centro di #Cagliari ospiterà delle curiose installazioni: i vivaci peperoncini di Giuseppe Ca… - cagliariturismo : ??? Fino al 10 gennaio il centro di #Cagliari ospiterà delle curiose installazioni: i vivaci peperoncini di Giuseppe… - junews24com : Mercato Juve, ds Cagliari su Pavoletti: «Vi dico come stanno le cose» - - TUTTOJUVE_COM : Sportitalia - Pavoletti-Juve, il ds del Cagliari Carta: 'Nessuna offerta, Leonardo non è in uscita' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Carta Carta su Pavoletti: «Vi dico come stanno le cose» Cagliari News 24 Cagliari-Benevento, le probabili formazioni: Nainggolan titolare. Improta il jolly difensivo

Probabili formazioni Cagliari-Benevento: le possibili scelte di Di Francesco e Inzaghi per il match valido per la 16^ giornata di Serie A.

I Progressisti: "Forte mobilitazione contro l'ipotesi scorie in Sardegna"

CAGLIARI. Nessun deposito di scorie nucleari in Sardegna: "Il nostro no a qualunque ipotesi veda coinvolta la Sardegna in questa direzione è netto e deciso", dichiarano i Progressisti in consiglio reg ...

Probabili formazioni Cagliari-Benevento: le possibili scelte di Di Francesco e Inzaghi per il match valido per la 16^ giornata di Serie A.CAGLIARI. Nessun deposito di scorie nucleari in Sardegna: "Il nostro no a qualunque ipotesi veda coinvolta la Sardegna in questa direzione è netto e deciso", dichiarano i Progressisti in consiglio reg ...