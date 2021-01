Ascolti tv | il “GF Vip” totalizza il 19 | 6% di share

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ecco come sono andato glidi lunedì 4 gennaio Dopo i risultati, di certo non positivi, della puntata del 31 dicembre del “GF Vip” arrivanoin miglioramento grazie al consueto appuntamento del lunedì sera con il reality. Leggi anche: Gaffe, censure, stecche: da Raiuno al GF Vip, cronaca di un Capodanno in tv Il programma, in onda su Mediaset ha registrato 3.491.000 spettatori pari al 19.6 per cento di. Complice anche una programmazione debole il reality vince glidella serata: su Rai Uno il film “Il Tuttofare” ha conquistato 3.231.000 spettatori pari al 12.6 per cento di. Su Rai 2 l’altro film “Io e Marley” ha interessato 1.028.000 spettatori pari al 4 per cento di. Su Italia 1 Top Gun ha intrattenuto 1.551.000 spettatori (6.1 per ...