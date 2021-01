Arcuri difende il piano vaccini, siamo in linea con i tempi (Di martedì 5 gennaio 2021) Il commissario Arcuri, impegnato su praticamente tutti i temi più spinosi del nostro paese, questa mattina ha risposto sulle colonne del Corriere della Sera alle tante considerazioni sul piano vaccinale. Domenico Arcuri (Facebook)“Non siamo in ritardo – spiega Arcuri – abbiamo dosi sufficienti ma se ci fossero altri vaccini oltre a Pfizer sarebbe meglio”. In arrivo la seconda tranche di vaccini da 470mila dosi. La Commissione Ue fa sapere di aver chiesto a Biontech altre dosi del vaccino, oltre quelle già concordate. Slitta a mercoledì la decisione dell’Ema sull’autorizzazione del vaccino di Moderna. Continua Arcuri sulle colonne del quotidiano di via Solferino, “Dopo il vaccine day del 27 dicembre, il primo stock è arrivato cinque ... Leggi su chenews (Di martedì 5 gennaio 2021) Il commissario, impegnato su praticamente tutti i temi più spinosi del nostro paese, questa mattina ha risposto sulle colonne del Corriere della Sera alle tante considerazioni sulvaccinale. Domenico(Facebook)“Nonin ritardo – spiega– abbiamo dosi sufficienti ma se ci fossero altrioltre a Pfizer sarebbe meglio”. In arrivo la seconda tranche dida 470mila dosi. La Commissione Ue fa sapere di aver chiesto a Biontech altre dosi del vaccino, oltre quelle già concordate. Slitta a mercoledì la decisione dell’Ema sull’autorizzazione del vaccino di Moderna. Continuasulle colonne del quotidiano di via Solferino, “Dopo il vaccine day del 27 dicembre, il primo stock è arrivato cinque ...

