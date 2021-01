Alba Parietti scoppia a piangere in diretta: “Non c’è più…”. Mara Venier si commuove (Di martedì 5 gennaio 2021) Alba Parietti ospite di Mara Venier Nonostante il periodo natalizio continua la programmazione di Domenica In su Rai Uno. Tra i vari ospiti presenti nel salotto di Mara Venier anche Alba Parietti. L’opinionista di Barbara D’Urso e madre di Francesco Oppini era lì per parlare del suo libro “La cacciatrice di narcisi. Mai dare soddisfazione agli stronzi”. Ma durante la conversazione con la padrona di casa veneziana, la soubrette piemontese è scoppiata a piangere in diretta. Per quale motivo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. La soubrette piemontese in lacrime a Domenica In Durante l’intervista a Domenica In, Mara Venier ha chiesto ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 5 gennaio 2021)ospite diNonostante il periodo natalizio continua la programmazione di Domenica In su Rai Uno. Tra i vari ospiti presenti nel salotto dianche. L’opinionista di Barbara D’Urso e madre di Francesco Oppini era lì per parlare del suo libro “La cacciatrice di narcisi. Mai dare soddisfazione agli stronzi”. Ma durante la conversazione con la padrona di casa veneziana, la soubrette piemontese èta ain. Per quale motivo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. La soubrette piemontese in lacrime a Domenica In Durante l’intervista a Domenica In,ha chiesto ...

zazoomblog : Alba Parietti sconvolta: “La somiglianza è impressionante” - #Parietti #sconvolta: #somiglianza - MariLeBones : @GianniVEVO2022 la miglior lilli di sempre ?? terra di siena, quasi carminio (per non dire rosso sally spectra) e co… - StraNotizie : Alba Parietti contro Daniele Leali: ''Lo querelo per diffamazione'' - Davideziliani80 : RT @SecolodItalia1: Caso Genovese, Alba Parietti querela Daniele Leali. “Continui a dire fesserie. Hai problemi” - sellydemZUS : RT @PersonaDentro: Questo Alba Parietti lo sa fare? #GFVIP -