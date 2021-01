Wta Abu Dhabi 2021: la entry-list e chi parteciperà. Parata di stelle, presenti quattro top10 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il tennis riprende a correre in questa settimana. Dopo un po’ di riposo per le vacanze natalizie si ritorna in campo, con molti interpreti che prenderanno i primi tornei di questo 2021 come preparazione per l’Australian Open, che comincerà eccezionalmente ad inizio febbraio. Il circuito femminile prenderà il via ad Abu Dhabi mercoledì 6 gennaio, con una entry list davvero interessante. Per la prima edizione del torneo valida per le classifiche mondiali (in precedenza era solo un torneo di esibizione, composto da una sola partita nell’ambito femminile) saranno presenti ben quattro tenniste nella top 10 mondiale. La più alta nel ranking WTA è l’americana Sofia Kenin: la numero 4 al mondo viene da un 2020 di ottima fattura impreziosito dal successo in Oceania e vorrà iniziare con il piede ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il tennis riprende a correre in questa settimana. Dopo un po’ di riposo per le vacanze natalizie si ritorna in campo, con molti interpreti che prenderanno i primi tornei di questocome preparazione per l’Australian Open, che comincerà eccezionalmente ad inizio febbraio. Il circuito femminile prenderà il via ad Abumercoledì 6 gennaio, con unadavvero interessante. Per la prima edizione del torneo valida per le classifiche mondiali (in precedenza era solo un torneo di esibizione, composto da una sola partita nell’ambito femminile) sarannobentenniste nella top 10 mondiale. La più alta nel ranking WTA è l’americana Sofia Kenin: la numero 4 al mondo viene da un 2020 di ottima fattura impreziosito dal successo in Oceania e vorrà iniziare con il piede ...

Il tennis riprende a correre in questa settimana. Dopo un po' di riposo per le vacanze natalizie si ritorna in campo, con molti interpreti che prenderanno i primi tornei di questo 2021 come preparazio ...

Inizierà martedì 5 gennaio la stagione di Martina Trevisan e Jasmine Paolini che saranno impegnate al WTA 500 di Abu Dhabi. Le due azzurre sono entrate direttamente nel tabellone principale del primo ...

