Wikileaks, oggi la decisione sull’estradizione, la compagna di Assange: “Sarebbe disastroso” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il giudice britannico Vanessa Baraitser prenderà una decisione sul caso di Julian Assange oggi, alla Central Criminal Court di Londra. La decisione riguarda l’estradizione di Assange negli Stati Uniti, dove il giornalista co-fondatore di Wikileaks potrà essere giudicato per le accuse di spionaggio per la pubblicazione di migliaia di documenti segreti. Secondo la compagna di Assange Stella Morris, Sarebbe una decisione “politicamente e legalmente disastrosa per il Regno Unito”. L’australiano Julian Assange, 49 anni, è accusato di aver violato l’Espionage Act attraverso la pubblicazione di 250mila documenti diplomatici e militari segreti nel 2010. Se la corte inglese oggi confermerà i ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il giudice britannico Vanessa Baraitser prenderà unasul caso di Julian, alla Central Criminal Court di Londra. Lariguarda l’estradizione dinegli Stati Uniti, dove il giornalista co-fondatore dipotrà essere giudicato per le accuse di spionaggio per la pubblicazione di migliaia di documenti segreti. Secondo ladiStella Morris,una“politicamente e legalmente disastrosa per il Regno Unito”. L’australiano Julian, 49 anni, è accusato di aver violato l’Espionage Act attraverso la pubblicazione di 250mila documenti diplomatici e militari segreti nel 2010. Se la corte ingleseconfermerà i ...

