Walter Ricciardi scettico sui provvedimenti anti-covid: "Si prepara una terza ondata" (Di lunedì 4 gennaio 2021) La minaccia del covid-19 è ancora lontana dall'essere sconfitta. Questo il pensiero parafrasato di Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene presso l'Università Cattolica di Milano e direttore degli Istituti Maugeri. Ricciardi è considerato uno dei più autorevoli consiglieri del Ministro Speranza, considerando il suo curriculum che lo ha visto impegnato nelle cariche di consigliere dell'Oms e di Presidente dell'Istituto superiore di sanità. Il professore, intervistato da Francesco Riganelli per 'La Stampa', si è detto scettico sulle nuove misure di contenimento del contagio apportate dal Governo. "Non vorrei sembrare troppo critico, ma temo che i prossimi dati le sovvertiranno come già successo in passato. Trovo giusto correlare le regole al livello di contagio, solo che si intravede un' ...

