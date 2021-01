Videogiochi e allenamento | coppia impossibile? No Ecco gli esercizi per addominali da Doom Slayer e non solo

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Diciamolo, sarebbe bello che la quantità di attività fisica che fanno i protagonisti deisi trasformasse in attività fisica reale per il giocatore. Avremmo sicuramente risolto molti dei nostri problemi di salute legati alla sedentarietà. Purtroppo non è così, ma ci sono dei modi per ispirarsi ai nostri personaggi preferiti per darci una mossa dalle postazioni da gaming. Francesco Tino è un personal trainer e un preparatore atletico. Ed è anche un appassionato dii suoi consigli sui tipi dida fare ispirati agli eroi delle console. Scolpito come ilPer potenziare glil'ideale è il lavoro di sospensione, spiega Francesco che ci consiglia di dare un'occhiata a questo video su Instagram. Il lavoro di ...