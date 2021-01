Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021)DEL 4 GENNAIOORE 15.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E CASILINA MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ISOLA FARNESE E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE PEDEMONTANA STRADA CHIUSA CAUSA FRANA SIAMO TRA I COMUNI DI SGURGOLA A SAN MARINO PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO FL2SULMONA CIRCONE FERROVIARIA SOSPESA SINO ALLE H 23.00 DI QUESTA SERA PER UN INCONVENIENTE TECNICO LINEA ELETTRICA TRA CASTELMADAMA E CARSOLI ATTIVO SERVIZIO BUS ...