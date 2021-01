‘Uomini e Donne’, l’ex corteggiatrice Sharon Bergonzi svela il sesso del bebè in arrivo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sharon Bergonzi è stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più amate dal pubblico. Alla corte di Andrea Cerioli, la casertana sin da subito conquistò l’attenzione dell’ex gieffino e si contese il suo interesse con la ‘rivale’ Valentina Rapisarda. Il percorso di Andrea, tuttavia, si concluse senza alcuna scelta anche se, poco dopo, tra lui e la Rapisarda iniziò una relazione grazie alla perseveranza di lei che decise di tentare il tutto per tutto andando da lui a Bologna. La Bergonzi, dopo la sua partecipazione al dating show, ha deciso di allontanarsi dai riflettori e anche sui social è sempre stata molto riservata. Nel 2016 ha sposato il marito Valerio Tenneriello e nel 2018 ha dato alla luce il loro primo bambino, Luigi. Oggi Sharon è nuovamente in attesa e dopo aver annunciato la gravidanza, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 4 gennaio 2021)è stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più amate dal pubblico. Alla corte di Andrea Cerioli, la casertana sin da subito conquistò l’attenzione delgieffino e si contese il suo interesse con la ‘rivale’ Valentina Rapisarda. Il percorso di Andrea, tuttavia, si concluse senza alcuna scelta anche se, poco dopo, tra lui e la Rapisarda iniziò una relazione grazie alla perseveranza di lei che decise di tentare il tutto per tutto andando da lui a Bologna. La, dopo la sua partecipazione al dating show, ha deciso di allontanarsi dai riflettori e anche sui social è sempre stata molto riservata. Nel 2016 ha sposato il marito Valerio Tenneriello e nel 2018 ha dato alla luce il loro primo bambino, Luigi. Oggiè nuovamente in attesa e dopo aver annunciato la gravidanza, ...

fattoquotidiano : Sicilia, 500 donne chiedono le dimissioni del leghista che disse: “Giunta di soli uomini? Non importa cosa hanno in… - SusannaCeccardi : Le storie belle, quelle che toccano il cuore. Grazie ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa, sempre pronti… - matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - Martini14Emma : Ormai accendo, vedo scene alla uomini e donne e spengo. In loop. #tzvip - Stefanialove_of : RT @IlMici8: Riflettevo su quanto sia sessista l’espressione “una donna con le palle”, quasi a dire “se sei proprio brava brava ti paragono… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ : “Felici di ritirare Premio Minerva dedicato alle aziende che valorizzano il ruolo delle donne†Yahoo Notizie