Tim down: problemi alla rete in tutto il paese (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tim down in molte zone d’Italia oggi lunedì 4 gennaio. problemi alla rete fissa dell’operatore telefonico vengono segnati infatti da nord a sud. Gli utenti segnalano l’impossibilità di accedere a internet coi i loro modem che segnalano costantemente luce rossa di assenza segnale. Pra si tratti di un problema generalizzato. La rete Tim è down in molte zone d'Italia oggi lunedì 4 gennaio. problemi alla rete fissa dell'operatore telefonico vengono segnati infatti da nord a sud. Moltissimi utenti segnalano l'impossibilità di accedere a internet coi i loro modem che segnalano costantemente luce rossa di assenza segnale. Al momento non è chiaro dove sia il problema ma le segnalazioni fanno ipotizzare che si tratti di un problema ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 4 gennaio 2021) Timin molte zone d’Italia oggi lunedì 4 gennaio.fissa dell’operatore telefonico vengono segnati infatti da nord a sud. Gli utenti segnalano l’impossibilità di accedere a internet coi i loro modem che segnalano costantemente luce rossa di assenza segnale. Pra si tratti di un problema generalizzato. LaTim èin molte zone d'Italia oggi lunedì 4 gennaio.fissa dell'operatore telefonico vengono segnati infatti da nord a sud. Moltissimi utenti segnalano l'impossibilità di accedere a internet coi i loro modem che segnalano costantemente luce rossa di assenza segnale. Al momento non è chiaro dove sia il problema ma le segnalazioni fanno ipotizzare che si tratti di un problema ...

fanpage : ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - sirgolly : RT @fanpage: ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - ehylouimhere : @ilGinko71 @TIM_Official @TIMnewsroom È Tim Down in tutta Italia - pensiero_lat : RT @fanpage: ULTIM'ORA #Timdown in molte zone d’Italia oggi lunedì #4gennaio Cosa sta accadendo. - Pipodi : 3 giorni di 2021 e 3 giorni di disservizi con @TIM_Official, oggi che si torna a lavorare in smart hanno deciso di… -