Sci di fondo | il Tour de Ski fa tappa a Dobbiaco | Bolshunov e Diggins al comando

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 gennaio 2021) E’ tutto pronto per la prima, nuova location delde Ski dopo i tre appuntamenti in Svizzera in Val Mustair. Gli atleti affronteranno la individual a tecnica libera nella giornata di martedì 5 gennaio, mentre il giorno seguente andrà in scena la pursuit in tecnica classica. Finora ilde Ski ha avuto un solo protagonista, ovvero il russo Alexander, che ha dominato senza lasciare scampo ai suoi colleghi. Tra le donne, invece, è stata la statunitense Jessicaad avere la meglio finora. La nuova classifica generale prima delle tappe finali in Val di Fiemme sarà delineata dalla prova ad inseguimento. SportFace.