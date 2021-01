Renzi lancia Draghi come prossimo premier? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il leader d’Italia Viva, Matteo Renzi, sembra lanciare Mario Draghi come prossimo premier in vista della crisi economica del paese. mario Draghi (web source)Il Governo attuale è appeso ad un filo con le speranze che l’esecutivo possa chiudere il mandato che sembrano ormai remote. L’instabilità attuale porta il premier Conte a non trovare la giusta quadratura tra il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e (soprattutto) Italia Viva. Leggi qui –> Futuro del governo in bilico: già scelto il nuovo esecutivo? Leggi qui —> Renzi può diventare l’ago della bilancia del governo Quest’ultimo partito, con in leader Matteo Renzi su tutti, potrebbero essere l’ago della ... Leggi su kronic (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il leader d’Italia Viva, Matteo, sembrare Marioin vista della crisi economica del paese. mario(web source)Il Governo attuale è appeso ad un filo con le speranze che l’esecutivo possa chiudere il mandato che sembrano ormai remote. L’instabilità attuale porta ilConte a non trovare la giusta quadratura tra il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e (soprattutto) Italia Viva. Leggi qui –> Futuro del governo in bilico: già scelto il nuovo esecutivo? Leggi qui —>può diventare l’ago della bidel governo Quest’ultimo partito, con in leader Matteosu tutti, potrebbero essere l’ago della ...

