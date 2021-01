Pellezzano | cimitero comunale aperto la sera dell’Epifania

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, e dopo i riconoscimenti ottenuti non solo a livello locale ma anche in ambito Regionale e Nazionale, il sindaco di, dott. Francesco Morra, ripete, per il 2021 l’iniziativa dell’apertura straordinariale del. Nonostante l’emergenza sanitaria in atto, l’Amministrazioneha fortemente voluto il ripetersi di questo momento a conclusione delle festività Natalizie e nella viglia, per permettere specialmente ai genitori di bambini prematuramente scomparsi di poter essere vicini con la preghiera ai propri figli. E’ un segno di solidarietà, soprattutto nel tempo Natalizio che rende ancora più sentita e forte la mancanza di coloro ...