Nuovo (triste) record nel Regno Unito: 58.784 contagiati in un giorno

Continua l'emergenza Coronavirus in Gran Bretagna. Secondo i dati di oggi, il numero di nuovi contagi è di 58.784, e i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 407, mentre nella scorsa settimana ...

I morti sono stati 407 nelle ultime 24 ore, oltre 4 mila in una settimana. Adesso si aspettano altre misure restrittive ...

I “liberatori di capitoni” di nuovo in azione

Albenga. Hanno “colpito” anche quest'anno gli animalisti che, come già avvenuto all'inizio del 2020, hanno comprato alcuni capitoni in un supermercato di ...

