“Non vogliamo una crisi ma risposte per i cittadini e l’uso del Mes” ribadisce Renzi aspettando Conte (Di lunedì 4 gennaio 2021) Come se i problemi che viviamo non fossero già abbastanza (contagi, vaccini, crisi economica, ecc.), da giorni ci stiamo misurando anche con lo spettro di una crisi politica che certo non aiuta. Intendiamoci, che questa maggioranza abbia dato prova di totale incompetenza, spingendoci sull’orlo del baratro, è ormai evidente a tutti, ma nonostante ciò non è questo il momento migliore per ‘buttare’ del tempo prezioso dietro alle pizze partitiche, come il Pd che in caso di crisi vorrebbe andare subito alle elezioni. In piena campagna vaccini, e per giunta anche a rilento. Ma Renzi ha ormai lanciato il guanto di sfida, muovendo precise accuse che, per coerenza politica, ora debbono per forza di cose seguire il loro corso. D’Incà: “Oggi immaginare l’Italia senza la guida di Conte sarebbe una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) Come se i problemi che viviamo non fossero già abbastanza (contagi, vaccini,economica, ecc.), da giorni ci stiamo misurando anche con lo spettro di unapolitica che certo non aiuta. Intendiamoci, che questa maggioranza abbia dato prova di totale incompetenza, spingendoci sull’orlo del baratro, è ormai evidente a tutti, ma nonostante ciò non è questo il momento migliore per ‘buttare’ del tempo prezioso dietro alle pizze partitiche, come il Pd che in caso divorrebbe andare subito alle elezioni. In piena campagna vaccini, e per giunta anche a rilento. Maha ormai lanciato il guanto di sfida, muovendo precise accuse che, per coerenza politica, ora debbono per forza di cose seguire il loro corso. D’Incà: “Oggi immaginare l’Italia senza la guida disarebbe una ...

