Napoli-Spezia: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Napoli-Spezia è in programma per mercoledì 6 gennaio 2021. Il match sarà valido per la 16a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18:00, direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Napoli-Spezia: come arrivano le squadre? Il Napoli è reduce dalla brillante vittoria per 4-1 contro il Cagliari. Una grande prestazione da parte dei partenopei che sono tornati a vincere dopo tre gare con solo un punto guadagnato. I punti in classifica invece sono 28 e la posizione occupata è la quarta, a +1 dalla Juventus. Gattuso non potrà fare molto turnover in vista della Spezia a causa delle tante assenze. Davanti ci sarà ancora Petagna, supportato da Insigne, Zielinski e Lozano. Ancora out Koulibaly che lascerà il posto a ...

