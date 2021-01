LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Barreda vince tra le moto, Peterhansel comanda su Sainz tra le auto (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08 moto – Lo spagnolo della MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 Joan Barreda conquista il successo nella seconda tappa di questa Dakar 2021. L’iberico ha dominato la scena precedendo di 3’55” l’americano, compagno di squadra, Ricky Brabec e il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) giunto all’arrivo con 6’02” di ritardo dal vincitore. La top-5 è stata completata dal rappresentante del Botswana Ross Branchi (Yamaha) a 11?54 e dall’altro cileno Jose Inagio Cornejo Florimo (Honda) a 12’06”. Decisamente attardato il vincitore della prima prova speciale Toby Price a 32?00 dalla vetta, grandi problemi per l’austriaco Matthias Walkner (terzo ieri) che a causa di un problema tecnico sulla sua KTM ha perso ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.08– Lo spagnolo della MONSTER ENERGY HONDA TEAMJoanconquista il successo nelladi questa. L’iberico ha dominato la scena precedendo di 3’55” l’americano, compagno di squadra, Ricky Brabec e il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) giunto all’arrivo con 6’02” di ritardo dal vincitore. La top-5 è stata completata dal rappresentante del Botswana Ross Branchi (Yamaha) a 11?54 e dall’altro cileno Jose Inagio Cornejo Florimo (Honda) a 12’06”. Decisamente attardato il vincitore della prima prova speciale Toby Price a 32?00 dalla vetta, grandi problemi per l’austriaco Matthias Walkner (terzo ieri) che a causa di un problema tecnico sulla sua KTM ha perso ...

