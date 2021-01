GF Vip, Dayane Mello e Stefania Orlando duro scontro: «Tu sei come un virus», volano stracci (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il sale di queste ultima edizione del “Grande Fratello Vip” senza dubbio le liti continue tra gli inquilini, che dopo mesi di reclusione cominciano a perdere “le staffe”. E Signorini, nel corso delle dirette, continua a “soffiare sul fuoco”, avendo intuito il potenziale di tali furiose diatribe. Il pubblico infatti sembra gradire i “botta e risposta” tra i Vipponi. Le ultime a discutere? Dayane Mello e Stefania Orlando, che, dopo un periodo di “calma apparente”, si sono scontrate di brutto. leggi anche l’articolo —> Stefania Orlando età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sulla concorrente del GFVip 5 Colpi bassi e frecciatine tra Dayane Mello e Stefania Orlando. Dopo una fase di “tregua” le due ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il sale di queste ultima edizione del “Grande Fratello Vip” senza dubbio le liti continue tra gli inquilini, che dopo mesi di reclusione cominciano a perdere “le staffe”. E Signorini, nel corso delle dirette, continua a “soffiare sul fuoco”, avendo intuito il potenziale di tali furiose diatribe. Il pubblico infatti sembra gradire i “botta e risposta” tra i Vipponi. Le ultime a discutere?, che, dopo un periodo di “calma apparente”, si sono scontrate di brutto. leggi anche l’articolo —>età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sulla concorrente del GFVip 5 Colpi bassi e frecciatine tra. Dopo una fase di “tregua” le due ...

