Francia, collettivo di 35 cittadini estratti a sorte per monitorare la campagna vaccinale. Poche somministrazioni: Macron convoca vertice (Di lunedì 4 gennaio 2021) Per l’opposizione si tratta di un’ulteriore prova della “deriva kafkiana del Macronismo”, come ha scritto Fabien Di Filippo, di Les Republicains. Ma il già molto criticato ‘collettivo dei cittadini’ voluto dal presidente Emmanuel Macron a cui sarà affidato il compito di monitorare la campagna vaccinale contro il coronavirus prende oggi il via con il sorteggio per l’elezione dei suoi componenti. Il collettivo sarà composto da 35 persone rappresentative di tutte le fasce sociali e di tutte le opinioni sul vaccino. Secondo quanto scrive France Bleu, i cittadini estratti a sorte potranno fare domande e chiedere chiarimenti sul vaccino e la pandemia al ministro della Salute Olivier Véran o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Per l’opposizione si tratta di un’ulteriore prova della “deriva kafkiana delismo”, come ha scritto Fabien Di Filippo, di Les Republicains. Ma il già molto criticato ‘dei’ voluto dal presidente Emmanuela cui sarà affidato il compito dilacontro il coronavirus prende oggi il via con ilggio per l’elezione dei suoi componenti. Ilsarà composto da 35 persone rappresentative di tutte le fasce sociali e di tutte le opinioni sul vaccino. Secondo quanto scrive France Bleu, ipotranno fare domande e chiedere chiarimenti sul vaccino e la pandemia al ministro della Salute Olivier Véran o ...

