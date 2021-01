Divieti anche dopo l’Epifania | dal 15 zona bianca per le regioni più virtuose

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Con la fine delle festività natalizie, non finirannole restrizioni per contenere il virus. Il governo ha deciso che servono nuove misure per contenere i contagi da Covid-19, e lavora al calendario delle nuove chiusure dal 7 al 15 gennaio. Alscadrà il Decreto Natale e servirà quindi un decreto-ponte, probabilmente un’ordinanza del ministro della Salute. Il 7 e 8 gennaio potrebbero essere gli unici due giorni in cui tutto il Paese torna ingialla,per consentire la riapertura delle scuole con un ritorno in presenza al 50% degli studenti delle superiori. Ma su questo il governo è diviso, con il Pd e gli scienziati che frenano e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che oggi sul Fatto torna a ribadire la necessità di rientrare in classe. Il 9 e 10 gennaio, invece, tutta Italia potrebbe ...