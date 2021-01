Dante è dappertutto

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) «Vedi là Farinata che s’è dritto: dalla cintola in sù tutto ’l vedrai». Il vecchio professore mi accoglieva sempre così, quando andavo a trovarlo verso sera. Aveva appena salutato i compagni di carte nella cantina sotto casa e, alla maniera di Machiavelli, si era spogliato di «quella veste cotidiana, piena di fango e di loto», per indossare «panni reali e curiali», per entrare «nelle antique corti delli antiqui huomini», per pascersi di quel cibo che era suo, soltanto suo. A scuola mi leggevano la Commedia, lui me la faceva amare. Il sapere può essere trasmesso, se per il sapere vivi, se ne sei profondamente intriso, se un autore ti è entrato dentro, se scorre nelle tue vene, se vive per te, se parla per te. Non aveva bisogno di aprire il più bel libro, secondo Borges, della letteratura mondiale. Volevamo commentare il quarto Canto dell’Inferno? Attaccava a memoria: «“Or discendiam ...