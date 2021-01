Corpo trovato con pene e testicoli mozzati: macabra scoperta in un appartamento iberico (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Corpo senza pene e testicoli di un uomo è stato trovato dalla polizia dopo la denuncia di un vicino di casa, in un appartamento iberico. Continuano le macabre scoperte in questo inizio 2020. L’1 gennaio il Corpo senza vita di una giovane donna è stato trovato nella doccia di una camera d’albergo, mentre due giorni dopo quello di un uomo senza più testicoli e pene è stato trovato in un appartamento. I due episodi non sono correlati, poiché accaduti in due posti completamente differenti, ma l’orrore che hanno generato è simile. Questo secondo caso si è verificato a Palau-solita i Plegamans, piccolo comune spagnolo sito a nord di Barcellona, in Catalogna. Sul crimine ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilsenzadi un uomo è statodalla polizia dopo la denuncia di un vicino di casa, in un. Continuano le macabre scoperte in questo inizio 2020. L’1 gennaio ilsenza vita di una giovane donna è statonella doccia di una camera d’albergo, mentre due giorni dopo quello di un uomo senza piùè statoin un. I due episodi non sono correlati, poiché accaduti in due posti completamente differenti, ma l’orrore che hanno generato è simile. Questo secondo caso si è verificato a Palau-solita i Plegamans, piccolo comune spagnolo sito a nord di Barcellona, in Catalogna. Sul crimine ...

giornaleradiofm : Incendi: corpo carbonizzato trovato in abitazione a Piombino #Approfondimenti - AndreeCucc : RT @AndreeCucc: Gente che non “crede” che gli scienziati abbiano trovato la formula vaccinale perché bla bla bla ma crede ciecamente alla t… - Sakuranbodarum1 : RT @Davidone74: Le mie labbra han trovato casa sul tuo corpo. - taylorswift13bu : vi ricordo che no body, no crime l'ho scritta io. Se il corpo non si è trovato... Perché proprio voi dovete trovarm… - euronewsit : Norvegia, trovato il corpo di uno dei dispersi. Almeno 5 i morti. I soccorritori continuano a scavare da mercoledi,… -