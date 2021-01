Coronavirus, Regno Unito in lockdown. Ma la Premier League continua (Di lunedì 4 gennaio 2021) Situazione "allarmante" con la variante del Covid che ha aumentato la contagiosità del virus rispetto al precedente ceppo "dal 50% al 70%". Boris Johnson con un annuncio in diretta tv ha comunicato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Situazione "allarmante" con la variante del Covid che ha aumentato la contagiosità del virus rispetto al precedente ceppo "dal 50% al 70%". Boris Johnson con un annuncio in diretta tv ha comunicato ...

Advertising

ilpost : Nel Regno Unito nonostante i vaccini e le restrizioni, i contagi da coronavirus non calano e quindi si stanno valut… - Corriere : Regno Unito, via alle vaccinazioni con il siero di Oxford-AstraZeneca - Corriere : Regno Unito, via alle vaccinazioni con il siero di Oxford-AstraZeneca - il_gentlemaw : Ma vi ricordate quando Christian Jessen, il medico imbarazzante di Real Time, disse che il coronavirus era una scus… - Lichtung5 : RT @Open_gol: Boris Johnson ha parlato di un aumento dei ricoveri del 40% rispetto alla prima ondata dell’epidemia, ad aprile. Chiuse tutte… -