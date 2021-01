**Calabria: Morra, ‘io candidato governatore M5S-Pd? Non ne so nulla’** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Io candidato governatore di un’alleanza Pd-M5S in Calabria? Non ne so nulla, me lo sta dicendo lei…”. Così all’Adnkronos il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, mentre torna a farsi spazio il suo nome per una possibile alleanza 5 Stelle e dem in Calabria, Regione che tornerà al voto l’11 aprile dopo la morte della presidente Jole Santelli il 15 ottobre scorso. “Alle urne in Calabria si tornerà ad aprile – aggiunge incalzato Morra – direi che c’è tempo…”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Iodi un’alleanza Pd-M5S in Calabria? Non ne so nulla, me lo sta dicendo lei…”. Così all’Adnkronos il presidente della Commissione Antimafia Nicola, mentre torna a farsi spazio il suo nome per una possibile alleanza 5 Stelle e dem in Calabria, Regione che tornerà al voto l’11 aprile dopo la morte della presidente Jole Santelli il 15 ottobre scorso. “Alle urne in Calabria si tornerà ad aprile – aggiunge incalzato– direi che c’è tempo…”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Un'azienda su tre del comparto agroalimentare del Casertano, in particolare del settore della ristorazione, sarà costretta ad effettuare tagli al personale dal prossimo 31 ...

