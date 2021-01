Bergamo, lotta alla povertà: dal Comune case per famiglie in difficoltà (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Comune di Bergamo ha approvato molti interventi nella coda del 2020: tra questi, uno dei più onerosi è il nuovo piano di co-housing sociale che l’amministrazione prevede di realizzare nell’ex padiglione 8 del complesso di via Borgo Palazzo. L’investimento è di oltre 1,6 milioni di euro per adeguare la struttura alle future funzioni a cui sarà adibita: il finanziamento viene dai fondi europei del bando UIA, che il Comune ha saputo intercettare (con il progetto CAPACITYES, del valore di complessivi 6milioni di euro di cui 4,8 dalla UE) poco più di un anno fa. Il progetto CAPACITYES è volto a contrastare la povertà urbana considerata sotto tre principali aspetti: deprivazione abitativa, povertà educativa infantile e segregazione spaziale, ed ha una durata triennale dal 1 settembre 2019 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ildiha approvato molti interventi nella coda del 2020: tra questi, uno dei più onerosi è il nuovo piano di co-housing sociale che l’amministrazione prevede di realizzare nell’ex padiglione 8 del complesso di via Borgo Palazzo. L’investimento è di oltre 1,6 milioni di euro per adeguare la struttura alle future funzioni a cui sarà adibita: il finanziamento viene dai fondi europei del bando UIA, che ilha saputo intercettare (con il progetto CAPACITYES, del valore di complessivi 6milioni di euro di cui 4,8 dUE) poco più di un anno fa. Il progetto CAPACITYES è volto a contrastare laurbana considerata sotto tre principali aspetti: deprivazione abitativa,educativa infantile e segregazione spaziale, ed ha una durata triennale dal 1 settembre 2019 ...

Una risposta alle conseguenze economiche e sociali che la crisi covid19 potrebbe avere sul territorio di Bergamo ...

