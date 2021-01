Aveva in casa oltre 2 kg di marijuana: 35enne in manette (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma – Intervengono per un furto in appartamento in zona Prenestino e mentre escono dall’edificio sentono un forte odore di sostanza stupefacente. La Polizia di Stato sequestra oltre 2 kg di marijuana e 8.490 euro in contanti. A far scattare la perquisizione all’interno di un appartamento di un 35enne originario di Campobasso – da parte degli agenti del commissariato Porta Maggiore, Tor Pignattara e della Sezione Volanti – e’ stato un forte odore di droga che i poliziotti hanno sentito mentre scendevano le scale per un precedente intervento di furto consumato. All’interno della casa, nascosta in barattoli riposti su una mensola dietro dei fili elettrici, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato della marijuna trovata anche in altre scatole, in cui secondo il ragazzo avrebbero dovuto esserci dei premi per una presunta ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma – Intervengono per un furto in appartamento in zona Prenestino e mentre escono dall’edificio sentono un forte odore di sostanza stupefacente. La Polizia di Stato sequestra2 kg die 8.490 euro in contanti. A far scattare la perquisizione all’interno di un appartamento di unoriginario di Campobasso – da parte degli agenti del commissariato Porta Maggiore, Tor Pignattara e della Sezione Volanti – e’ stato un forte odore di droga che i poliziotti hanno sentito mentre scendevano le scale per un precedente intervento di furto consumato. All’interno della, nascosta in barattoli riposti su una mensola dietro dei fili elettrici, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato della marijuna trovata anche in altre scatole, in cui secondo il ragazzo avrebbero dovuto esserci dei premi per una presunta ...

Ultime Notizie dalla rete : Aveva casa Aveva in casa oltre 2 kg di marijuana: 35enne in manette foto RomaDailyNews Porano, anziana ringrazia i carabinieri che le portano a casa dei giornali da leggere

E’ scesa in strada e ha chiesto ai carabinier i di darle una mano perché in casa non aveva più nulla da leggere. Si tratta di ...

Ancelotti: "Zaniolo? I panni sporchi vanno lavati in casa, la pubblicizzazione è un danno"

L'aspetto personale va gestito come meglio si crede ma la pubblicizzazione può essere un danno per tutti.'. Sono le parole di Carlo Ancelotti , allenatore dell' Everton , ai microfoni di 'Radio Anch'i ...

