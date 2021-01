Ascoli – Reggina 2-1 | vittoria in rimonta dei bianconeri per la salvezza

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella XVII giornata di Serie B l’ospita laallo stadio Del Duca, i padroni di casa troveranno il nuovo allenatore Sottil in panchina e vogliono assolutamente vincere per abbandonare l’ultimo posto in classifica ma si troveranno di fronte una squadra reduce dalle vittorie contro Reggiana e Cremonese che vuole rimanere fuori dalla zona playout. Nell’rientra Cavion che parte dal 1? insieme al giovane Sabiri mentre in porta negli ospiti confermato Guarna. Cronaca di, primo tempo Iniziano meglio i calabresi che si fanno vedere dalle parti dell’area avversaria prima con il tiro al volo di Del Prato poi con la conclusione di Situm deviata in corner, ivengono schiacciati nella propria metà campo e al 19? subiscono il gol del vantaggio ...