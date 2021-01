Southampton – Liverpool | pronostico del 4 gennaio 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 3 gennaio 2021) L’allenatore delRalph Hasenhuttl tornerà in panchina dopo un recente periodo di isolamento. Jannik Vestergaard e Nathan Redmond rimangono assenti per infortunio. Il difensore delJoel Matip sarà assente per circa tre settimane per l’infortunio all’inguine riportato contro il West Brom il 27 dicembre. Ecco il nostroperche si gioca domani, lunedi 4, alle ore 20.: cosa dobbiamo aspettarci? Thiago Alcantara potrebbe giocare dall’inizio, avendo impressionato da sostituto al ritorno dall’infortunio contro il Newcastle mercoledì. Ilsta meglio in trasferta, ma anche la loro forma in casa è discreta. Il ...