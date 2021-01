Serie A, Roma-Sampdoria 1-0: gol di Dzeko (Di domenica 3 gennaio 2021) Alla Roma basta un gol di Dzeko al 72' per battere la Sampdoria all'Olimpico e confermare il terzo posto in classifica. Senza Mirante, Pedro e Spinazzola, infortunati, e con un campo reso pesante ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 gennaio 2021) Allabasta un gol dial 72' per battere laall'Olimpico e confermare il terzo posto in classifica. Senza Mirante, Pedro e Spinazzola, infortunati, e con un campo reso pesante ...

Gazzetta_it : La #Ghenea: 'Io e #Zaniolo? Macché, l'ho incontrato una volta sola' - Gazzetta_it : Esclusivo #Zaniolo: 'La mia ex Sara è incinta. L'amore è finito ma mi assumerò le mie responsabilità'… - sportli26181512 : Madalina insiste: 'Zaniolo dolce, ma io mi fidanzo dopo un anno'. E lui chiude i social: Madalina insiste: 'Zaniolo… - sportli26181512 : Roma-Sampdoria 1-0, il tabellino: I dati della gara valida per la 15ª giornata di campionato - RaiSport : Pioggia di gol: in vetta vincono Roma, Napoli e Atalanta #Calcio #SerieA Leggi i risultati?? -