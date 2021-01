Perugia – Trovata morta una 22enne in casa a Capodanno: si indaga per omicidio (Di domenica 3 gennaio 2021) La giovane non soffriva di alcuna particolare patologia pregressa e sul corpo senza vita non sono stati trovati evidenti segni di violenza. L’ipotesi di reato è di omicidio colposo ma si tratta di un atto dovuto proprio per poter procedere agli esami necessari a chiarire la causa del decesso della ventiduenne perugina. È mistero sulla Leggi su periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021) La giovane non soffriva di alcuna particolare patologia pregressa e sul corpo senza vita non sono stati trovati evidenti segni di violenza. L’ipotesi di reato è dicolposo ma si tratta di un atto dovuto proprio per poter procedere agli esami necessari a chiarire la causa del decesso della ventiduenne perugina. È mistero sulla

