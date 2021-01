Pagelle Parma Torino | TOP e FLOP del match VOTI

(Di domenica 3 gennaio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 15ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Singo, Kurtic: Verdi, KaramohAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Parma

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Parma Torino Le pagelle dei protagonisti del match tra Parma e Torino, valido per la 15ª giornata ...Juventus e Napoli in affanno ma sono le uniche ad aver vinto un trofeo: i voti al calcio italiano nell’annus horribilis 2020 del Covid Il 2020 sta per finire e verrà sicuramente ricordato nei libri di ...