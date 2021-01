Omicidio Montecassiano | si cercano tracce di DNA

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ieri si sono tenuti i funerali di Rosina Carsetti, e nel frattempo si prosegue con le indagini. Si stanno ora cercandodi DNA all’interno della villetta. È stata esaminata la tettoia alla quale, stando alla versione dei familiari, si sarebbe aggrappato il ladro per introdursi in casa. Passato al setaccio anche il seminterrato dove il ladro sarebbe sceso in cerca del denaro. I familiari di Rosina Carsetti sono iscritti nel registro degli indagati: l’ipotesi è quella die favoreggiamento. L’avvocato della famiglia, Andrea Netti, era presente al sopralluogo e ha osservato: “Sono comunque trascorsi giorni preziosi, con piogge anche intense. Infatti i carabinieri hanno impiegato solventi che si usano dopo le piogge, invece delle polveri che si usano di regola. Forse qualcosa si è già perso. Il fatto che nelle prime battute si sia ...