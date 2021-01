Non farà più volare i suoi falchi Ivan Busso: lascia moglie e figlia (Di domenica 3 gennaio 2021) Era conosciuto in tutta Italia per la sua grande passione per questo maestoso animale. lascia la moglie ed una figlia. Una persona davvero magnifica raccontata dalla gente che lo incontrava con il suo maestoso animale. Ivan Busso era conosciuto da tutti come il “Falconiere”, aveva 42 anni, originario di Malcontenta. lascia purtroppo la moglie con una figlia di appena 2 anni. Nessuno poteva aspettarsi questa fine per Ivan, un ragazzone sano e robusto, garbato con tutti e sempre disponibile a mostrare il suo animale. Veniva interpellato anche nei momenti di difficoltà ecologica dall’Ospedale Civile di Venezia, quando era necessario un intervento per ripulire il cielo dai troppi colombi. LEGGI ANCHE >>> Morto ... Leggi su chenews (Di domenica 3 gennaio 2021) Era conosciuto in tutta Italia per la sua grande passione per questo maestoso animale.laed una. Una persona davvero magnifica raccontata dalla gente che lo incontrava con il suo maestoso animale.era conosciuto da tutti come il “Falconiere”, aveva 42 anni, originario di Malcontenta.purtroppo lacon unadi appena 2 anni. Nessuno poteva aspettarsi questa fine per, un ragazzone sano e robusto, garbato con tutti e sempre disponibile a mostrare il suo animale. Veniva interpellato anche nei momenti di difficoltà ecologica dall’Ospedale Civile di Venezia, quando era necessario un intervento per ripulire il cielo dai troppi colombi. LEGGI ANCHE >>> Morto ...

