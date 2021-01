Napoli, a San Giovanni a Teduccio la prima aggressione dell’anno agli operatori del 118 (Di domenica 3 gennaio 2021) La prima aggressione dell’anno ai danni di un equipaggio del 118 purtroppo non è tardata ad arrivare. Secondo la denuncia dell’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, sabato sera, a San Giovanni a Teduccio, zona orientale di Napoli, intorno alle 22 un’ambulanza partita dall’ospedale del Mare è stata accolta a calci e pugni da un gruppo di facinorosi che, poco prima, l’avevano chiamata per soccorrere una persona con dolori al torace. Con estrema difficoltà, dovendosi sottrarre alla violenza degli astanti, l’equipaggio è riuscito a soccorrere la persona e a trasportarla in ospedale sana e salva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 3 gennaio 2021) Laai danni di un equipaggio del 118 purtroppo non è tardata ad arrivare. Secondo la denuncia dell’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, sabato sera, a San, zona orientale di, intorno alle 22 un’ambulanza partita dall’ospedale del Mare è stata accolta a calci e pugni da un gruppo di facinorosi che, poco, l’avevano chiamata per soccorrere una persona con dolori al torace. Con estrema difficoltà, dovendosi sottrarre alla violenza degli astanti, l’equipaggio è riuscito a soccorrere la persona e a trasportarla in ospedale sana e salva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli San Napoli, San Giovanni-Barra: trovata con «botti» in auto, denunciata Il Mattino Crollo arco borbonico, lumini per “un pezzo storia che se ne va”. De Magistris: “Siamo addolorati”

"Ha vinto l'incuria, è una vergogna con il crollo dell'arco è stato calpestato un pezzo della nostra storia, qui venivano il re e i pescatori di Santa Lucia" ...

Ucciso in lite: la causa presunta relazione extraconiugale

E' una presunta relazione extraconiugale all'origine della lite avvenuta ieri pomeriggio, sfociata in omicidio, a Casola di Napoli. (ANSA) ...

E' una presunta relazione extraconiugale all'origine della lite avvenuta ieri pomeriggio, sfociata in omicidio, a Casola di Napoli. (ANSA)