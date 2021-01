Meloni, l'82,1% che è un terremoto: le cifre pazzesche di FdI, presto primo partito (Di domenica 3 gennaio 2021) Nando Pagnoncelli ha commentato sul Corriere della Sera l'ultimo sondaggio Ipsos che analizza lo scenario politico dell'anno caratterizzato dal Covid. La prima notizia rilevante è che il centrodestra, pur essendo all'opposizione e mai coinvolto nella gestione dell'emergenza sanitaria, continua a prevalere nelle intenzioni di voto degli italiani con il 48,8%, mentre il centrosinistra è al 32,9% e sale al 42,2% considerando le quattro forze che sorreggono l'attuale governo. Per quanto riguarda i singoli partiti, Pagnoncelli fa notare Fratelli d'Italia è il partito con il tasso di fedeltà più elevato: l'82,1% degli elettori che hanno votato Giorgia Meloni alle Europee oggi intendono confermare la propria preferenza nel caso di elezioni. A seguire ci sono Forza Italia (74,2%), Pd (68,2%) e Lega (63,3%), con quest'ultima che è sempre il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Nando Pagnoncelli ha commentato sul Corriere della Sera l'ultimo sondaggio Ipsos che analizza lo scenario politico dell'anno caratterizzato dal Covid. La prima notizia rilevante è che il centrodestra, pur essendo all'opposizione e mai coinvolto nella gestione dell'emergenza sanitaria, continua a prevalere nelle intenzioni di voto degli italiani con il 48,8%, mentre il centrosinistra è al 32,9% e sale al 42,2% considerando le quattro forze che sorreggono l'attuale governo. Per quanto riguarda i singoli partiti, Pagnoncelli fa notare Fratelli d'Italia è ilcon il tasso di fedeltà più elevato: l'82,1% degli elettori che hanno votato Giorgiaalle Europee oggi intendono confermare la propria preferenza nel caso di elezioni. A seguire ci sono Forza Italia (74,2%), Pd (68,2%) e Lega (63,3%), con quest'ultima che è sempre il ...

FratellidItalia : Covid, Meloni: Il Governo non ha nulla da dire su blogger cinese che ha documentato inizio pandemia a Wuhan? - pdnetwork : 'Fa tristezza vedere due leader politici che preferiscono raccattare qualche voto in più di negazionisti e no-vax a… - fleinaudi : In 7 oggi ci hanno criticato per aver ringraziato la Meloni e solo 2 ci hanno dato dei fascisti. Nessuno di loro ci… - cristina7013 : RT @LeoBollino: Quando puoi avere €209 miliardi dall'Europa per lo sviluppo economico della tua nazione di cui metà a fondo perduto e il re… - signoresututto : @UtherPe1 Premetto che non ho alcuna stima dei politici in generale ma se cade questo governo ti fa rassicurare in… -