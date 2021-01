Lo ' Sposalizio della Vergine' di Raffaello torna a Città di Castello | ma è un clone in 3d

Leggi su agi

(Di domenica 3 gennaio 2021) AGI – Lo “”, forse l'opera più popolare tra quelle del giovaneSanzio, fu dipinta nel 1504, quando l'artista aveva solo 21 anni. Una pala d'altare, realizzata per la chiesa di San Francesco adi, in provincia di Perugia. La tavola venne rimossa dalla sua sede originaria nel 1798 ed oggi si trova esposta alla Pinacoteca di Brera a Milano. Ma utilizzando una avveniristica tecnologia lo “” èto nella sua sede originaria, grazie ad una replica high tech dell'opera. Un intervento di ricontestualizzazione storico-artistico inedito: la stessa cornice dell'epoca, restaurata per l'occasione, ha accolto, 222 anni dopo, il perfetto clonetavola, frutto di sofisticati ...