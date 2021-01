John Ronald Tolkien | nasce oggi l’autore del fantasy

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 3 gennaio 2021)si rivela uno tra gli scrittori inglesi più famosi al mondo, padre delil 3 gennaio del 1892, in Sudafrica. Una carriera lungimirante, sviluppatasi con amore e dedizione. Scrive due importanti opere, come ”Il Signore degli Anelli” e ”Lo Hobbit”, che caratterizzarono la sua carriera come scrittore. Non si