Formazioni ufficiali Benevento Milan | le scelte degli allenatori

Le Formazioni ufficiali di Benevento Milan match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Benevento-Milan, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021. Benevento (4-2-3-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Insigne; Ioni??, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Brahim Díaz, Çalhano?lu, Rebi?; R. Leao. All. Pioli

