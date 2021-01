Foggia, anche il presidente del consiglio comunale spara dalla finestra la notte di Capodanno: “Non è una barzelletta”. Poi le scuse (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo il video del pentito che augura “buon anno alla malavita Foggiana”, dalla rete spunta un altro filmato inquietante. Questa volta il protagonista è un politico locale, Leonardo Iaccarino, presidente del consiglio comunale in quota Forza Italia, che viene ripreso mentre, la notte di Capodanno, spara alcuni colpi dal balcone. Poi si scuserà, spiegando che si trattava di una pistola giocattolo. In un primo momento era circolata la prima parte del video, in cui a sparare era stato il figlio sedicenne dell’uomo. Un video che aveva fatto scalpore, di fronte al quale l’esponente forzista ha chiesto scusa tramite un post su facebook, esprimendo: “Rammaricato per la lettura distolta ed inverosimile che si è data ad un gesto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo il video del pentito che augura “buon anno alla malavitana”,rete spunta un altro filmato inquietante. Questa volta il protagonista è un politico locale, Leonardo Iaccarino,delin quota Forza Italia, che viene ripreso mentre, ladialcuni colpi dal balcone. Poi sirà, spiegando che si trattava di una pistola giocattolo. In un primo momento era circolata la prima parte del video, in cui are era stato il figlio sedicenne dell’uomo. Un video che aveva fatto scalpore, di fronte al quale l’esponente forzista ha chiesto scusa tramite un post su facebook, esprimendo: “Rammaricato per la lettura distolta ed inverosimile che si è data ad un gesto ...

PD Foggia: "Il presidente del Consiglio comunale deve dimettersi. Ora"

Il presidente del Consiglio comunale deve dimettersi. Ora. Il Consiglio comunale non può essere rappresentato da chi ha comportamenti che emulano modelli sociali e culturali negativi, e se ne vanta fa ...

La provincia di Foggia è settima in Italia tra quelle più esposte alla mafia

Cafiero De Raho: "Questo studio vuole dare prova dell'indice di permeabilità alla criminalità organizzata dei singoli territori" ...

