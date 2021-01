Flavio Briatore dal figlio modello alle polemiche: inizio anno burrascoso (Di domenica 3 gennaio 2021) Flavio Briatore ha scelto Dubai come ultima destinazione del 2020. I fan sono in subbuglio per il modello scelto dall’imprenditore, ma le polemiche continuano Flavio Briatore (web source)Flavio Briatore negli ultimi mesi è finito al centro dei gossip, non tanto per i suoi immensi successi nel mondo dell’imprenditoria, bensì a causa della partecipazione dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. La donna dentro la casa più spiata d’Italia ha molto fatto parlare di sè, i presunti tradimenti nei confronti dell’imprenditore si sono sprecati durante la sua reclusione, infatti quotidianamente Briatore si è trovato al centro dei gossip suo malgrado. Ricordiamo ai nostri lettori che l’ex moglie ... Leggi su kronic (Di domenica 3 gennaio 2021)ha scelto Dubai come ultima destinazione del 2020. I fan sono in subbuglio per ilscelto dall’imprenditore, ma lecontinuano(web source)negli ultimi mesi è finito al centro dei gossip, non tanto per i suoi immensi successi nel mondo dell’imprenditoria, bensì a causa della partecipazione dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. La donna dentro la casa più spiata d’Italia ha molto fatto parlare di sè, i presunti tradimenti nei confronti dell’imprenditore si sono sprecati durante la sua reclusione, infatti quotidianamentesi è trovato al centro dei gossip suo malgrado. Ricordiamo ai nostri lettori che l’ex moglie ...

Fabiana52046554 : @GF_diretta Ha sposato Flavio Briatore per soldi e per una vita agiata ?? sicuramente no per amore. Una donna che am… - Notiziedi_it : Flavio Briatore e la pizza che fa discutere - VinSenzatela : RT @L_Apostata: Giugno 2024, il Presidente del Consiglio incaricato Flavio Briatore sale al Quirinale per sciogliere la riserva e consegnar… - guleroses : Mi sento un po’ Elisabetta Gregoraccia @ Flavio Briatore io ti aspetto - infoitcultura : Flavio Briatore, capodanno a Dubai con Nathan Falco: notate nulla di 'insolito'? Dettaglio clamoroso e mistero fitto -