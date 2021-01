Crotone | Stroppa | «Abbiamo mollato dopo il terzo gol dell’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Giovanni, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’Inter: le sue dichiarazioni Giovanni, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’Inter. PRESTAZIONE – «Nei primi venti minuti del primo tempo la squadra avrebbe potuto anche avere un risultato più rotondo,sbagliato nell’ultimo passaggio e questo mi dispiace. Poi è chiaro che la partita si è messa in salita, anche se noiregalato qualcosa al di là della qualità. Siamo stati bravi comunque a portare in parità la gara prima della fine del primo tempo». CROLLO FINALE – «Peccato per ile quarto gol che ci hanno fatto un po’ mollare. ...