Crotone | ds Ursino | «Pinamonti? Faremo sicuramente qualcosa»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Giuseppe, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter: le sue dichiarazioni Giuseppe, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter. «certamente, abbiamo individuato quello che dobbiamo fare ovvero prendere 2-3 elementi per completare la rosa. Nomi? Per adesso non lo diciamo, ma siamo su giocatori italiani». Leggi su Calcionews24.com