CorSport | Koulibaly salterà altre due partite | probabile ritorno di Mertens per l’Udinese

Il Corriere dello Sport dà le ultime informazioni sul recupero possibile di Kalidou Koulibaly e Mertens, alle prese con gli infortuni che li hanno tenuti lontani dal campo nelle ultime partite dell'anno. Per quanto riguarda il difensore senegalese, "mancherà anche con lo Spezia, mercoledì al Diego Maradona e domenica prossima in occasione della trasferta con l'Udinese". Il belga, invece, resta nel centro di riabilitazione di Anversa "e domani tornerà a Napoli. Il programma è stabilito: volo da Bruxelles, tampone all'atterraggio e poi martedì appuntamento al centro sportivo di Castel Volturno per valutare la situazione, cominciare l'ultima fase del piano riabilitativo e definire il graduale rientro in gruppo. Anche lui, come Koulibaly, salterà la sfida con lo spezia, ma rispetto al difensore senegalese potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Udine.

