Cagliari-Napoli, formazioni ufficiali: Fabian Ruiz torna titolare (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCagliari – Dopo il pareggio contro il Torino, il Napoli quinto con 26 punti (e una gara in meno), fa visita al Cagliari nella gara valida per la 15^ giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù Di Francesco dovrà fare a meno di diversi tasselli: out Ounas, Faragò e Godin. Gattuso, orfano di Osimhen (positivo al Covid), Mertens, e Koulibaly, si affida a Lozano e Insigne per tornare alla vittoria. formazioni ufficiali: Cagliari – in attesa Napoli – Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Bakayoko, Fabian, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna. All.: Gattuso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

